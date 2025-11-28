Juzgan a un hombre por intentar matar a un vecino en Punta Blanca

Entre martes y jueves de la semana que viene tendrá lugar el juicio por jurados para analizar la conducta de Carlos Alberto Lorenzo, acusado de la tentativa de homicidio en perjuicio de Facundo Andrés Armani.

Según la investigación, a cargo de la UFIJ Nº 5 que conduce el fiscal Jorge Viego, el delito se registró el 28 de enero de 2024 cuando un grupo de vecinos se encontraba realizando un festejo en inmediaciones de la calle Las Glicinas al 900, en el barrio Punta Blanca, donde vive Lorenzo.

En ese contexto, el hombre mantuvo una discusión con el grupo de personas, por el volumen de la música.

Armani se acercó hasta la reja de ingreso de la vivienda y Lorenzo le habría aplicado dos puntazos con un arma blanca, uno en el cuello y otro en un brazo, por lo que fue llevado de urgencia al hospital Penna.

La lesión en la base del cuerpo, sobre el primer anillo traqueal, fue resuelta con cirugía y la herida en la parte media del brazo derecho le afectó la arteria basilar.

El juez técnico será el doctor Eugenio Casas, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 2. El debate se llevará a cabo en el quinto piso del Palacio de Tribunales, Estomba 34.