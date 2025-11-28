Intervención en el Acueducto Brandsen: anuncian cortes de agua para el lunes

ABSA anunció un nuevo recambio de válvulas en el Acueducto Brandsen, por lo que el próximo lunes habrá afectaciones en el suministro de agua en distintos sectores de Bahía Blanca.

La intervención se hará en la intersección de Undiano e Italia, con el objetivo de "mejorar la red de transporte y distribución de agua para optimizar los caudales y elevar la presión", precisaron.

Durante los trabajos, se quedará sin servicio el sector comprendido por Donado, Montevideo, Brown y Chile.

Además, se registrará baja presión en el cuadrante delimitado por Donado, Roca, Chile–Sixto Laspiur y Brown–Vieytes.

Las autoridades recomendaron a los usuarios almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable, priorizando la hidratación y las tareas esenciales.

Las tareas podrían reprogramarse en caso de condiciones climáticas adversas.

Los trabajos estarán a cargo de una empresa contratista de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC).