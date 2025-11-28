El Índice de Demanda Laboral Industrial tuvo una disminución del 18 % en Bahía

La demanda laboral industrial en Bahía Blanca registró un importante descenso durante el quinto bimestre del año, respecto a los dos meses previos.

De acuerdo a un informe presentado por la Unión Industrial de Bahía Blanca, el índice alcanzó los 23,2 puntos, lo que implica una disminución del 18 % respecto al bimestre anterior, continuando de esta manera la tendencia a la baja.

A nivel interanual se observa una caída cercana al 50 %, lo que consolida el cambio de tendencia evidenciado en el bimestre anterior.

Asimismo, al analizar la serie desde el inicio de las mediciones (abril de 2014) hasta la actualidad, el indicador exhibe una contracción acumulada del 76,8 %.

En relación con la modalidad de los puestos solicitados, la UIBB señala que los empleos permanentes representaron el 54 %, superando a los eventuales, que alcanzaron el 46 %.

Respecto de las funciones requeridas, el bimestre mostró un claro predominio del sector técnico, con una participación del 74 %. Le siguió el rubro administrativo y comercial, con un 23 %, mientras que las solicitudes para puestos gerenciales dentro de la industria local alcanzaron el 3 %.

En cuanto al nivel de calificación, se mantiene la tendencia observada en períodos anteriores: los puestos no calificados continúan superando a los profesionales, con una relación de 72 % frente a 28 %.

Al analizar la evolución por rubros, los mayores incrementos en la demanda laboral se registraron en Construcción, Generación, Transporte y Distribución de Gas y Electricidad, y en Otros rubros industriales y de servicios industriales, mientras que el resto de los sectores presentó contracciones.