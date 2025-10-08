Incendio y muertes: "No descartamos ninguna hipótesis", aseguró Montero

Federico Montero, subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad provincial, aseguró que por el momento "no se descarta ninguna hipótesis y todas las líneas de investigación son valoradas, desde lo peor", tras el hallazgo de dos cuerpos en una vivienda incendiada del barrio Thompson.

Acompañado por las máximas autoriades de la fuerza policial, el funcionario remarcó que la investigación está a cargo del doctor Jorge Viego, titular de la fiscalía especializada en homicidios.

"Ahora la Policía Científica trabaja dentro del lugar para tratar de arrojar luz al caso. Recién se ordenó a los jefes de cada comisaría un relevamiento de cámaras, con medidas que fueron tomadas en conjunto con la fiscalía", dijo Montero.

El subsecretario aclaró que por el momento la investigación se encuadra como "averiguación causal de muerte", a partir de la constatación del fallecimiento de Adriana Miriam Velázquez, de 52 años y su hija Mariana Belén Bustos (25).

"Tenemos datos y comentarios de vecinos, que no desatendemos. Hipótesis hay muchas y no descartamos absolutamente nada. Se trabaja desde anoche a la 1 con las cámaras de monitoreo de la ciudad y ahora con las domiciliarias", remarcó Montero.