Continúan internados los heridos por un choque en la ruta 51

Permanecen internadas las cuatro personas que resultaron heridas ayer en un choque entre dos vehículos ocurrido en la ruta 51, en cercanías de Bahía Blanca.

El siniestro fue protagonizado por un Ford Falcon verde metalizado -que sufrió la perdida de GNC- y un Chevrolet Meriva que, producto del impacto, se incendió, casi en la banquina contraria.

Fuentes consultadas mencionaron que Silvia Aguilar (60), Estela María Tesan (83) y Juan Mudrovicic (63), quienes viajaban en el segundo de los rodados, se encuentran siendo asistidos en el Hospital Penna.

El vehículo era guiado por Ramiro Luna, de 34 años, quien sufrió heridas de carácter leve.

La primera de las mujeres fue derivada al área de Terapia Intensiva del policlínico regional, mientras que las otras dos personas se encuentran "compensadas y en observación".

En tanto, indicaron que Rafael Rafaeli (40), conductor del Falcon, fue derivado al Hospital Privado del Sur.

Por el caso se iniciaron actuaciones caratuladas como lesiones culposas, con intervención de la UFIJ Nº 1.