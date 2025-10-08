Bahía Blanca | Miércoles, 08 de octubre

24.6°

Bahía Blanca | Miércoles, 08 de octubre

24.6°

Bahía Blanca | Miércoles, 08 de octubre

24.6°
Fútbol.

La selección argentina realizó un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo

El combinado nacional se entrena en Miami de cara a dos amistosos.

El seleccionado argentino realizó un minuto de silencio en el entrenamiento, en homenaje y respeto al fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca.

Al conocerse el deceso del DT, a los 69 años, jugadores y cuerpo técnico del combinado nacional se reuinieron en círculo durante los trabajos en Miami, de cara a  los amistosos de los próximos días.

Noticias Relacionadas

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
Fútbol.
Seguridad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE