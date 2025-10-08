La selección argentina realizó un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo

El seleccionado argentino realizó un minuto de silencio en el entrenamiento, en homenaje y respeto al fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca.

Al conocerse el deceso del DT, a los 69 años, jugadores y cuerpo técnico del combinado nacional se reuinieron en círculo durante los trabajos en Miami, de cara a los amistosos de los próximos días.