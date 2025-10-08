Regional Amateur: los tres equipos de la Liga del Sur y los otros ¡300! ya conocen el fixture y las zonas
El certamen que pone 4 ascensos en juego al Torneo Federal A comienza el 19 de octubre.
Con 333 equipos inscriptos, entre ellos tres de la Liga del Sur, se conoció esta tarde de manera oficial el fixture y las zonas del Torneo Regional Federal Regional Amateur, que pondrá en juego 4 ascensos al Torneo Federal A de la próxima temporada.
Los tres representantes liguistas en la competencia serán: Bella Vista, Liniers y Sporting, quienes integrarán la Zona 2 de la Región Bonaerense Pampeana Sur.
La competencia iniciará el domingo 19, no tendrá acción el 26 por las elecciones y seguirá con normalidad el 2 noviembre.
Los dos equipos bahienses y el puntaltense se enfrentarán a dos ruedas, clasificando los dos primeros a las segunda fase.
Ya en la siguiente instancia comenzarán los cruces a eliminación directa por regiones, con 16 equipos en carrera (octavos de final), a partido y revancha hasta la final.
El ganador de la última llave accederá a la Etapa Final, donde jugará un partido único y en estadio neutral en busca del ascenso a la tercera categoría del fútbol argentino.
*El fixture
-Primera fecha (19/10)
Sporting vs Bella Vista
Libre: Liniers
-Segunda fecha (2/11)
Liniers vs Sporting
Libre: Bella Vista
-Tercera fecha (9/11)
Bella Vista vs Liniers
Libre: Sporting
-Cuarta fecha (16/11)
Bella Vista vs Sporting
Libre: Liniers
-Quinta fecha (23/11)
Sporting vs Liniers
Libre: Bella Vista
-Sexta fecha (30/11)
Liniers vs Bella Vista
Libre: Sporting