Tras bajar su candidatura, Espert pidió licencia como diputado nacional hasta el final de su mandato

En medio del escándalo por sus vínculos con el presunto narco Fred Machado, José Luis Espert pidió licencia como diputado nacional hasta el final de su mandato.

La decisión fue apenas tres días después de haber bajado su candidatura por La Libertad Avanza (LLA) para renovar su banca en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

En este sentido, la oposición en el Congreso impulsaba una iniciativa para directamente echar a Espert del Parlamento como consecuencia de su relación con Machado, quien será extraditado a EE. UU. para ser juzgado por sus supuestas actividades dentro del tráfico del drogas.

En caso de que Espert hubiera renunciado, habría asumido en su cargo Hugo Bontempo, quien comparte el partido Unión Liberal con el economista Roberto Cachanosky, que ha expresado duras críticas contra el presidente Javier Milei desde que éste asumió su cargo en diciembre de 2023.

La solicitud de Espert fue realizada este miércoles a través de una nota enviada al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem.

En medio del escándalo en plena campaña rumbo a las legislativas, el primer candidato a diputado de LLA en la provincia de Buenos Aires dio de baja su postulación, se apartó de la presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda, y ahora tomó licencia de su banca en la cámara Baja.

Además, se encuentra en el centro de varias denuncias por los aportes que recibió de Machado, el empresario acusado de vínculos con el narcotáfico y que la Corte Suprema aprobó su extradición.

El fiscal federal de San Isidro Federico Domínguez imputó a Espert para que sea investigado por la transferencia de 200 mil dólares que en febrero de 2020 le hizo el empresario Federico "Fred" Machado.

Se buscará determinar si la transferencia fue para lavar dinero producto del narcotráfico u otro delito.

Se trata de la denuncia que presentó el dirigente social y candidato a diputado nacional de Fuerza Patria Juan Grabois cuando dio a conocer que en febrero de 2020 un fondo fiduciario de Machado le transfirió a Espert 200 mil dólares. (Clarín)