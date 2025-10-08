La Libertad Avanza apelará el rechazo de la Justicia e insistirá para que Santilli encabece la lista

Tras el revés de la Justicia Electoral, La Libertad Avanza resolvió apelar la decisión que tomó el juez Alejo Ramos Padilla e insistirá con la idea original de que el diputado del PRO Diego Santilli sea quien encabece la lista por la provincia de Buenos Aires, según confirmaron fuentes partidarias a la agencia Noticias Argentinas.

Luego de que el magistrado aceptara la renuncia de José Luis Espert, señalado por sus vínculos con el empresario Fred Machado, y rechazara el corrimiento de nombres sugerido por el partido, los apoderados legales del espacio trabajan en el escrito que presentarán por estas horas ante la Cámara Nacional Electoral.

La idea original es apelar la determinación que ubica a la exvedette Karen Reichardt al frente de la nómina para competir el próximo 26 de octubre por la composición del Congreso Nacional e insistir con el legislador del PRO.

“No veo la chance de correr a Karen (Reichartd), estamos por presentar la apelación. El fallo no sorprendió, de hecho era una posibilidad”, se sinceró ante la agencia Noticias Argentinas uno de los integrantes del equipo de legales del espacio.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Asimismo, un integrante de la mesa chica del mandatario se expidió en el mismo sentido. “No manejamos los tiempos, pero estamos trabajando para apelar”, planteó ante esta agencia.

La pulseada por la reimpresión

En paralelo al fallo sobre la disposición de las listas, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, protagoniza por estas horas una audiencia ante la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires para avanzar en la posibilidad de reimprimir las Boletas Únicas de Papela (BUP) en la provincia de Buenos Aires que incluya el cambio de nombres.

“Hay tiempo para reimprimir, y sino vamos con la boleta como está ahora... de última lo pelamos al Colo”, ironizaba esta mañana una importante voz con acceso al despacho presidencial que tiene oficinas en Casa Rosada.

Catalán llevó el planteo ante el magistrado con el cálculo de que una eventual reimpresión costaría alrededor de $12.169.655.000 y garantizó a través de un escrito presentado a la Junta Electoral Nacional al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas que el Estado cuenta con crédito presupuestario suficiente para hacer frente al gasto.

Además, desestima la chance de un nuevo proceso licitatorio, y oferta una serie de empresas que pueden afrontar la tarea: DP Argentina S.A, Su Papel S.A, Ramón Chozas S.A, Boldt Impresores S.A, Ipesa Ut, Artes Gráficas del Litoral S.A, Impresora Print S.A, Oportunidades S.A y Gestión Compartida S.A Unión Transitoria.

El funcionario detalla además que el proceso de reimpresión “desde el inicio de puesta en marcha de las maquinarias hasta su entrega en el Distrito arroja un total de cinco días por cada lote, los cuales equivalen a 3.300.000 boletas, correspondientes a la sumatoria de productividad de todas las imprentas”.

En caso de que la justicia se expida contra la administración libertaria, por los pasillos de Balcarce 50 anticipaban que harán uso nuevamente de la apelación ya que "cualquier partido, tiene prohibido por ley gastar la suma de dinero que eso requiere y excederse de los gastos de campaña".

El escrito va en línea con la presentación del pasado lunes a cargo de los apoderados bonaerenses de La Libertad Avanza, Alejandro Ángel Carrancio, Juan Esteban Osaba y Luciano Martin Gómez Alvariño, quienes bajo la coordinación del abogado Santiago Viola antepusieron este lunes un escrito ante la Justicia electoral para solicitar la reimpresión de las papeletas. (NA)