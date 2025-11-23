Central Córdoba eliminó a San Lorenzo, en medio de muchas polémicas: 2-1

En partido con varias polémicas, Central Córdoba de Santiago del Estero venció a San Lorenzo, por 2 a 1 y clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025.

Los goles del Ferroviario los hicieron Veraldo y Florentín, luego del golazo de Facundo Gulli.

En la última jugda del primer tiempo, a los 46 minutos, Romaña tomó la lanza, trasladó y asistió a Gulli para que marque un verdadero golazo y estampe el 1-0 ante Central Córdoba.

A los 19 minutos del complemento, y tras revisarlo en la pantalla del VAR, Arasa sancionó penal para el Ferroviario. Por la infracción, fue amonestado Perruzzi.

De penal, Varaldo convirtió el 1-1 de Central Córdoba ante San Lorenzo.

Tras el centro atrás, Florentín apareció para marcar el 2-1 agónico ante San Lorenzo.