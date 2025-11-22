Villa Mitre tampoco pudo ante Racing y volvió sin nada de su primera gira

Villa Mitre perdió esta noche ante Racing, en Avellaneda, por 87 a 79, sumando la tercera derrota consecutiva como visitante (previamente fue ante El Talar y Lanús), en su quinta presentación en la Liga Argentina.

El tricolor llegó a tener ventaja máxima de 11 puntos 64-53 a falta de 1m30 para el cierre del tercer cuarto y ganaba 69-62 en dos minutos del último cuarto, aunque sufrió un parcial de 25-10 hasta el final.

La Villa, acaso sintió el desgaste del tercer juego en cuatro días, lo cual pudo ser un motivo de su flojo cierre, con varias pérdidas y demasiados tiros a distancia.

El tricolor no contó nuevamente con Emilio Giménez, que tiene un abductor cargado.

Racing en el primer cuarto atacó con comodidad, lo cual el tricolor contrarrestó con un decidido Franco Pennacchiotti en ofensiva y un par de triples que trajo Fabián Sahdi desde el banco, estampando un parcial de 7-0 y cerrando 24-23 arriba el cuarto.

En el segundo todo fue sumamente parejo y en el tercero el representante bahiense salió enfocado, valorando el rebote en su tablero y abriendo la cancha para poder correr, mostrando su mejor cara.

El ritmo de juego lo benefició, supo llegar en ventaja numérica y con parcial de 15-0 sacó 10, diferencia que le costó sostener sobre el final del tercer cuarto, cuando recibió un parcial de 7-0 en 1m20.

El último cuarto lo arrancó 64-60 al frente, Racing estiró el parcial a 9-0 y descontó a dos, pero el tricolor logró despegarse nuevamente 69-62. Hasta ahí llegó su dominio en el trámite.

Las pérdidas, los bajos porcentajes a distancia, los rebotes que le tomaron en su tablero, y, acaso, el cansancio lo llevaron para atrás al tricolor, lo cual potenció a un rival fresco, con mucha actitud, siempre jugando al límite defensivo como se caracterizan los equipos de Juan Pablo Boadaz y así le metió un parcial de 19-4 (81-73) decisivo, a poco más de un minuto para el cierre.

Individualmente, Franco Pennacchiotti terminó con 13 puntos y 13 rebotes; Federico Harina completó 18 puntos (2-4 en triples, 3-3 en dobles y 6-6 en libres) y Fabián Sahdi cerró con unidades (5-7 en triples).

En la Academia, sobresalió Fernando Fuenmayor, con 21 puntos y 6 rebotes.

Lo que viene

Villa Mitre jugará tres partidos consecutivos como local: el jueves 27, ante Gimnasia y Esgrima La Plata; el viernes 5 de diciembre, frente a Unión de Mar del Plata y el martes 9, contra Pico.

Después, visitará a Viedma, el sábado 13 y cerrará en nuestra ciudad, con Ciclista, el miércoles 17 y con Provincial, el sábado 20.