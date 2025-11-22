Detuvieron a un hombre por robar manijas de bronce de varios domicilios

Un hombre fue detenido en la tarde del sábado por personal de la Policía Local que estaba robando picaportes y manijas de bronce en domicilios particulares.

El llamado al 911 alertó a los uniformados, que mediante un rastrillaje por la zona, pudieron dar con Walter Padrón de 46 años de edad que tenía en su poder varias manijas y picaportes de bronce, además de dos destornilladores y tornillos.

Los elementos habían sido sustraídos de casas cercanas a Roca 161, dónde se detuvo al delincuente. El aprehendido y los secuestros fueron trasladados a la comisaría 2da. Interviene la UFI 15