La ciudad.

Detuvieron a un hombre por robar manijas de bronce de varios domicilios

La Policía Local detuvo en la tarde de hoy a un hombre que estaba robando picaportes y manijas de bronces de varias casas.

Los elementos secuestrados

Un hombre fue detenido en la tarde del sábado por personal de la Policía Local que estaba robando picaportes y manijas de bronce en domicilios particulares.

El llamado al 911 alertó a los uniformados, que mediante un rastrillaje por la zona, pudieron dar con Walter Padrón de 46 años de edad que tenía en su poder varias manijas y picaportes de bronce, además de dos destornilladores y tornillos.

Los elementos habían sido sustraídos de casas cercanas a Roca 161, dónde se detuvo al delincuente. El aprehendido y los secuestros fueron trasladados a la comisaría 2da.  Interviene la UFI 15

El país.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

