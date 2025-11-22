Bahía Blanca | Domingo, 23 de noviembre

Detienen a un hombre que quería vender una bicicleta robada

El ladrón había pautado una venta por Marketplace para vender el rodado sustraído unos días antes.

El Comando de Patrullas detuvo en la tarde del sábado a Fernando Damian Valdebenito de 30 años de edad, que estaba vendiendo una bicicleta robada el pasado jueves en calle Pacífico al 2000.

El delincuente había publicado la bicicleta en Marketplace y fue contactado por un amigo de la dueña del rodado para realizar la transacción al identificar la misma. Con las autoridades policiales puestas al tanto de la situación, pudieron capturar al implicado. Quién quedó a disposición de la justicia por el delito de encubrimiento.

 

 

