Scioli afirmó que este fin de semana XXL genera “un movimiento positivo en los destinos del país”

El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, afirmó que el fin de semana extra largo "llena de expectativas" al sector turístico y sostuvo que los primeros indicadores muestran “un movimiento positivo en los destinos del país”.

El funcionario señaló que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, "coordinó todas las acciones necesarias para tener herramientas y promociones en materia de transporte".

Destacó especialmente los incentivos impulsados por el Gobierno: "Las promociones de YPF y el Banco Nación se traducen en grandes resultados", aseguró.

Además, remarcó que "los números de pasajeros de Aerolíneas Argentinas son muy buenos" y que se registra "un gran movimiento en las rutas hacia la costa atlántica, tanto de autos particulares como de buses de media y larga distancia".

Scioli recorre durante estos días destinos turísticos como Pinamar, Tandil y Mar del Plata.