Pierre Gasly y un inesperado comentario en relación a su presente en Alpine

El piloto francés Pierre Gasly, compañero de equipo en Alpine de Franco Colapinto, analizó su presente en la Fórmula 1 y admitió la brecha que se abrió en las últimas carreras entre los tiempos de giro propios y los del bonaerense.

Si bien ambos transitan el fondo de las posiciones y en el caso de Franco nunca pudo entrar al top 10, ambos no pierden la esperanza de contar con un buen monoplaza para el año próximo.

Colapinto no la tuvo fácil en las primeras carreras con el A525, pero de a poco está midiéndose mano a mano con los tiempos de su compañero, superándolo en varias ocasiones. A su vez, en el GP de Singapur, al francés se le puso muy cuesta arriba el domingo pasado, tras salir desde el pit lane por sanción. Además, lleva desde el GP de Bélgica sin superar el top 15.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En declaraciones publicadas por la web oficial de la F1, Gasly explicó que buscó cambiar algo en Marina Bay, aunque la apuesta no funcionó.

“Hoy iba a ser un día difícil, sobre todo con la salida desde boxes. Últimamente no me sentí muy cómodo en el coche, así que cambiamos la configuración y el suelo para intentar comprender mejor algunas cosas, lo que debería beneficiarnos de cara al futuro”, afirmó.

La escudería necesitaría un resultado completamente inesperado para no quedarse en la última posición en la tabla de constructores. Sin embargo, el proyecto del equipo está centrado a largo plazo, con el cambio de normativa de 2026 como el gran punto de inflexión.

Gasly confía en que los próximos coches serán competitivos, pero ahora toca sufrir.

“Sabíamos que la carrera sería complicada y fue agradable tener algunas batallas, aunque no fuera por los puntos. Sé que el equipo está trabajando excepcionalmente duro en este momento y todos sabemos que estamos lejos de donde deberíamos estar ahora mismo”, expresó.

Cada circuito es un mundo para cada coche en la Fórmula 1. Gasly pudo sacarle partido a su monoplaza en el GP de Gran Bretaña, donde firmó el mejor resultado de la temporada, un 6º puesto que significó mucho para los de Enstone. Pero no así en los trazados urbanos como Azerbaiyán (Gasly fue 18º y Colapinto 19º) y Marina Bay (el francés terminó 19º y "Colapa" 16º).

“Estoy seguro de que podemos hacerlo mejor en Austin la próxima vez en comparación con las últimas carreras, donde las características del circuito no se han adaptado a nuestro paquete, especialmente con la falta de agarre y los baches que son comunes en los circuitos callejeros”, concluyó.