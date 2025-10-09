Djokovic avanzó a semis en Shanghai y se enfrentará con la gran sorpresa del torneo

El tenista serbio Novak Djokovic (4°) superó en sets corridos al belga Zizou Bergs y se metió en las semifinales del Masters 1000 de Shanghai, instancia en la que se enfrentará con el monegasco Valentín Vacherot, la gran sorpresa de este torneo.

El serbio se impuso por 6-3 y 7-5, luego de una hora y 50 minutos de juego para meterse en una semifinal de Masters 1000 por primera vez en poco más de seis meses. La última vez que lo había conseguido fue a fines de marzo en Miami, torneo en el que llegó a la final y perdió con el checo Jakub Mensik.

En su camino a los cuartos de final, Djokovic había derrotado con mucho sufrimiento a todos sus oponentes, ya que necesitó de tres sets para ganarle al alemán Yannick Hanfmann y al español Jaume Munar, mientras que al croata Marin Cilic lo superó en dos parciales muy parejos.

Su rival en las semifinales será Vacherot, quien superó al danés Holger Rune (10°) en tres sets y sigue haciendo historia en tierras chinas.

El monegasco se impuso por 2-6, 7-6(4) y 6-4, tras casi tres horas de partido, y está a solo dos partidos de ganar el título y así consumar una de las mayores sorpresas en la historia del tenis.

Vacherot, de 26 años, ocupa el puesto número 204 del ranking ATP. Para ingresar al cuadro principal en Shanghái tuvo que superar la clasificación, en la que derrotó al estadounidense Nishesh Basavareddy y al canadiense Liam Draxl.

Ya en el cuadro principal, el monegasco fue de sorpresa en sorpresa, eliminando al serbio Laslo Djere, al kazajo Aleksandr Bublik (14°), al checo Tomas Machac (20°) y al neerlandés Tallon Griekspoor (27°) antes de su encuentro con Rune.

Gracias a estas increíbles semanas en Shanghái, Vacherot se aseguró escalar más de 100 posiciones para llegar al puesto número 92.

El encuentro entre Vacherot y Djokovic será este sábado, con horario aún por confirmar.

La actividad en el Masters 1000 de Shanghai continuará este viernes con los últimos dos partidos correspondientes a los cuartos de final: Arthur Rinderknech – Félix Auger-Aliassime (12°) y Daniil Medvedev (16°) - Alex de Milaur (7°).

Andreozzi, a semis en dobles

El argentino Guido Andreozzi, junto a su pareja, el francés Manuel Guinard, se metieron en las semifinales del dobles en el Masters 1000 de Shanghái luego del gran triunfo por 2-6, 6-4 y 12-10 ante el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten, quienes llegaban como segundos preclasificados.

En las semifinales, que serán el viernes, tendrán otro durísimo cruce ante los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz, que son los trreceros preclasificados.