Persecución, agresión y detención en el boulevard Avellaneda

Personal de la FBA concurrió ayer al boulevard Avellaneda a raíz de llamados de vecinos denunciado "picadas" de motos, según se indicó oficialmente desde la Comisaría de Punta Alta.

"Una vez en el lugar, circulando por calle Fournier los efectivos observan un motovehículo realizando maniobras peligrosas, por lo que mediante el uso de las sirenas y bocina le indican que se detenga".

"Lejos de ello, el conductor de la moto acelera su marcha y es seguido por el móvil policial hasta la intersección con Avellaneda, donde el motociclista prosigue con las.maniobras peligrosas. Luego frenan bruscamente y toca el paragolpe del móvil del personal del FBA, cayendo al suelo y ocasionando escoriaciones varias".

En ese momento, de acuerdo al relato oficial, "los efectivos descienden del móvil y se acercan al sujeto para su aprehensión por el delito de desobediencia".

No obstabte, "en ese momento son sorprendidos por Mariano Risso (39), progenitor del conductor de la moto, quien amenaza de muerte a los efectivos e impide el arresto de su hijo mediante golpes de puño contra los dos efectivos policiales".

"A uno de ellos, lo lesiona en el ojo izquierdo, mientras que el menor también agrede a los efectivos con golpes de puño. Y luego juntamente a un tercer sujeto, el cual al momento no está identificado, logran interrumpir el accionar de los uniformados, por lo que emprenden la fuga a bordo del motovehiculo".

Finalmente, "son interceptados en San Martin al 1000 y personal de GTO concreta la aprehensión de Risso por atentato y resistencia a la autoridad, amenazas y lesiones, y del menor, por desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones e infracción a la Ley 24.449".

Asimismo, se dijo que "se secuestró el motovehiculo Yamaha Cripton, sin dominio colocado por infracción a la Ley Nacional de Tránsito".

El mayor de edad, se expuso, continúa alojado en la dependencia policial, mientras que el menor fue restituido a su familia.

Interviene, en este caso, la Unidad Funcional de Instrucción y Justicia Nº 15 de Bahía Blanca, la UFFPJ Nº 1 y el,Servicio Local de Coronel Rosales.