Mantenimiento de los reductores de velocidad

Desde la Dirección de Tránsito se indicó que durante los próximos días se estarán realizando tareas de pintura en los reductores de velocidad (lomas de burro) en los siguientes sectores:

- Buchardo y 9 de Julio

- Buchardo y 7 de Marzo

- Espora y 9 de Julio

- San Martín y Espora

Durante los trabajos se cortará media calzada, permitiendo la circulación alternada de vehículos.

No obstante, los cortes se mantendrán durante 72 horas para asegurar el correcto secado de la pintura y garantizar la durabilidad de las tareas realizadas.

Se solicitó a los conductores circular con precaución y respetar la señalización del personal de tránsito.