En todo el distrito se realizan trabajos de fumigación

Prosigue el cronograma de fumigación 2025-2026, que abarca distintas zonas del distrito.

Los trabajos están sujetos a las condiciones climáticas y, en caso de suspensión, se retoman desde el punto donde se hayan interrumpido.

Las zonas y los barrios son los siguientes:

1.- Albatros XIV, XV, XX, XXVII, Gaudi, Municipal, ATE VII, Millenium, Marisol y Polideportivo Río Dulce.

2.- Gottling, Centenario, 27 de Septiembre, Las Dunas, Empleados de Comercio, Luiggi I y II, ATEPAM I, II y III, Gericke, Luz y Fuerza y Cementerio.

3.- Norte, Parque San Martín, El Castillo y Boulevard Avellaneda.

4.- Centro, Cooperativa, Albatros V, Estación Solier, FISNA, Club Sporting, Centro de Veteranos, Casa del Niño y Club Juventud.

5.- Ciudad Atlántida, ATE V y VI, FONAVI, Congreso y Los Rosales.

6.- Sector delimitado por Av. Triunvirato, Camino a Arroyo Pareja, Av. Tucumán y 1º de Mayo.

7.- El Trébol y Barrio Laura.

8.- Nueva Bahía Blanca, ATE III, IV y VII, Los Álamos, Altos de Punta Alta y San Cayetano.

9.- Mersich, El Porvenir, Villa del Mar y Villa General Arias.

10,- localidades de Bajo Hondo (incluido Calderón) y Pehuen Co.

Las semanas:

2°.- Hasta el 10: zonas 4, 5 y 6.

3°.- Del 13 al 17: zonas 7, 8 y 9.

4° y 5°.- del 20 al 31: zona 10 (refuerzo durante el período estival).