Se inscribe para la fiesta "A mar y campo"

Siguen abiertas las inscripciones para participar con un stand en la 8° edición de la Fiesta de Comida al Disco “A Mar y Campo”, que se realizará los días 8 y 9 de noviembre, en la Plaza Carrasco de Pehuen Co.

Negocios, vecinos, artesanos, productores e instituciones podrán sumarse a esta tradicional celebración.

Además, continúa abierta la convocatoria para espectáculos artísticos que formarán parte de la programación del escenario principal, con el objetivo de ofrecer a los asistentes dos jornadas colmadas de propuestas culturales y recreativas.

Desde la organización recordaron que los requisitos y costos de los stands pueden consultarse en las redes oficiales de la fiesta (@amarycampo en Instagram y Facebook), donde también se encuentra disponible toda la información sobre esta nueva edición.

La Fiesta “A Mar y Campo” invita a vecinos y turistas a disfrutar de una amplia propuesta gastronómica con platos típicos preparados al disco, sabores regionales, música y múltiples actividades que hacen de este evento una cita imperdible en el calendario local, según se dijo desde el área de Prensa comunal.