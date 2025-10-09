Entre quedarse y volver: Made in Lanús, una obra más vigente que nunca

El maestro Luis Brandoni vuelve a poner en escena Made in Lanús, aquella obra contundente de Nelly Fernández Tiscornia que retrata el choque entre el deseo de volver y la resignación de quedarse. Dirigiendo y revisitando el texto que protagonizó en sus inicios, Brandoni revitaliza una pieza que, desde 1986, sigue siendo un espejo de nuestra realidad sociopolítica.

En la versión actual, los personajes de Mabel y Osvaldo regresan tras una década de exilio en EE.UU. para asistir a una boda familiar en Lanús, donde se reencuentran con su hermano (“El Negro”) y la “Yoli”, desencadenando debates viscerales entre quedarse o partir, entre memoria y olvido.

Para quienes buscan una obra que no solo entretenga sino que provoque reflexión, Made in Lanús ofrece un espacio para repensar nuestras raíces, las decisiones de vida y lo que significa volver.

Las entradas ya están disponibles en ticketbahia.com.