El lunes comienza la Campaña de Detección Precoz del Cáncer de Mama

Desde el próximo lunes y hasta el viernes 31, el Municipio de Coronel Rosales junto a LALCEC llevará adelante la 15° Campaña de Detección Precoz de Cáncer de Mama.

Se trata de una iniciativa destinada a promover la prevención y el diagnóstico temprano de la enfermedad.

Los estudios -cuyos turnos ya están completos- se realizarán en el Servicio de Mamografía del Hospital Municipal Eva Perón, en Mitre y Rodríguez Peña, de lunes a viernes, de 8 a 12 hs.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los requisitos son:

● Tener entre 39 y 65 años.

● Haber pasado un año desde la última mamografía.

● Pacientes con o sin obra social.

● No ser paciente oncológica.

● Solo mamografía bilateral.

● No contar con prótesis mamarias.