El lunes comienza la Campaña de Detección Precoz del Cáncer de Mama
Los estudios se realizarán en el consultorio de Mitre y Rodríguez Peña.
Desde el próximo lunes y hasta el viernes 31, el Municipio de Coronel Rosales junto a LALCEC llevará adelante la 15° Campaña de Detección Precoz de Cáncer de Mama.
Se trata de una iniciativa destinada a promover la prevención y el diagnóstico temprano de la enfermedad.
Los estudios -cuyos turnos ya están completos- se realizarán en el Servicio de Mamografía del Hospital Municipal Eva Perón, en Mitre y Rodríguez Peña, de lunes a viernes, de 8 a 12 hs.
Los requisitos son:
● Tener entre 39 y 65 años.
● Haber pasado un año desde la última mamografía.
● Pacientes con o sin obra social.
● No ser paciente oncológica.
● Solo mamografía bilateral.
● No contar con prótesis mamarias.