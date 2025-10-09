Un filme palestino en el ciclo de "Los amantes del Cine"

Continuando con su fiesta de cine, el Círculo De Amantes Del Cine estrenará esta semana el film "Gracias por operar con nuestro banco", opera prima de la directora palestina Laila Abbas.

Abbas es Directora, Productora y Académica. Estudio Cine en Jordania y luego Cine y Televisión en la Royal Holloway University del Reino Unido. Debuto con el mediometraje "Ice & dust" (2013), le siguió el corto "Madam El" (2016) y este es su primer largometraje.

En el argumento de "Gracias por operar con nuestro banco", Cuando su padre fallece dejando una gran suma de dinero en el banco, dos hermanas dejan de lado sus diferencias y unen fuerzas contra la ley de la sharía, según la cual su hermano tiene derecho a recibir el doble de lo que tienen derecho.-Premio al Mejor Director en el Festival de Thessaloniki (Grecia) 2024.-Premio al Mejor Film Árabe en el Festival El Gouna (Egipto) 2024.-Nominada a Mejor Film en el Festival de Londres 2024.

"Gracias por operar con nuestro banco", será estrenada el viernes 10 y domingo 12 de octubre en el Cine Visual, a las 19:30.Se ruega concurrir con al menos 15 minutos de antelación. La entradas también pueden adquirirse en cualquier momento a partir de los días jueves. No se permite el ingreso con celulares encendidos ni alimentos.