Detienen tres personas buscadas por distintos delitos en Kilómetro 5

Tres hombres buscados por distintos delitos fueron capturados en la tarde del miércoles por personal policial de la Comisaría Segunda en inmediaciones del barrio Kilómetro 5, en el marco de un amplio operativo de saturación.

El mismo se desarrolló entre las 17 y las 19, con retenes fijos y patrullajes disuasivos.

Particularmente, en Sixto Laspiur y Blandengues, se detuvo a tres personas que eran buscadas por la Justicia.

El primero de ellos es Esteban Mercado, de 44 años, sobre quien pesaba un pedido de Captura Activa por el delito de Tenencia de estupefacientes y armas de fuego.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Lo mismo ocurrió con Gastón Duahalde, de 32 años, quien tenía un Paradero Activo por el delito de Extorsion.

Por último, se capturó a Patricio Rodríguez, de 21, sobre quien recaía un pedido de Comparendo Compulsivo por el delito de Robo.