Incendio y muertes: el estado de los cuerpos condiciona las autopsias

El estado calcinado de los cuerpos de la madre y su hija, encontradas sin vida en una vivienda del barrio Thompson después de un incendio, condiciona el resultado de las autopsias, según informaron esta tarde fuentes de la investigación.

"Las autopsias se iniciaron, pero se necesitan varios estudios complementarios para obtener un resultado concluyente, debido al estado en el que estaban los cuerpos", explicó el informante.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Se trata de la causa que procura determinar cómo fallecieron Adriana Miriam Velázquez (52) y su hija Mariana Bustos (25), a quienes encontraron sin vida anoche en la vivienda de Santa Fe 2.332, cuando los bomberos llegaron para combatir un incendio alertado por vecinos.

Los mismos voceros aclararon que los análisis suplementarios "podrían demorar varios días".

No hubo respuesta concreta de la fuente cuando se le preguntó si el informe preliminar de la autopsia confirmó o descartó la existencia de balas u otros signos violentos en los cuerpos.

A partir de algunos testimonios de vecinos y registro de cámaras, se pudo establecer que ayer estuvo en esa vivienda un hombre robusto que circulaba en una moto de color rojo.

Tras esa pista trabajan los investigadores, bajo las órdenes del doctor Jorge Viego, fiscal especializado en homicidios.