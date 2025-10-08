Villa Mitre ya sabe cuándo y contra quiénes jugará en la fase regular la Liga Argentina

Villa Mitre conoce los rivales y las fechas de los partidos para la edición 2025-26 de la Liga Argentina, que comenzará el 31 del corriente.

El tricolor debutará como local el domingo 9 de noviembre, recibiendo a Deportivo Norte de Armstrong y su segunda presentación también será en el José Martínez, el viernes 14 de ese mismo mes, frente a Pergamino Básquet.

En tanto, su primera salida incluirá tres partidos consecutivos: miércoles 19 de noviembre ante El Talar; viernes 21 contra Lanús y sábado 22, ante Racing de Avellaneda.

El fixture tricolor

Este es el programa de partidos de Villa Mitre:

Domingo 9/11

Local ante Deportivo Norte

Viernes 14/11

Local ante Pergamino

Miércoles 19/11

Visita ante El Talar

Viernes 21/11

Visita ante Lanús

Sábado 22/11

Visita ante Racing (A)

Jueves 27/11

Local ante Gimnasia (LP)

Viernes 5/12

Local ante Unión (MdP)

Martes 9/12

Local ante Pico

Sábado 13/12

Visita ante Viedma

Miércoles 17/12

Local ante Ciclista

Sábado 20/12

Local ante Provincial

Viernes 9/1

Visita ante Central Entrerriano

Domingo 11/1

Visita ante La Unión

Lunes 12/1

Visita ante Rocamora

Miércoles 21/1

Local ante Quilmes

Sábado 24/1

Visita ante Centenario (VT)

Lunes 26/1

Visita ante Pergamino

Martes 27/1

Visita ante Ciclista

Sábado 31/1

Local ante El Talar

Domingo 8/2

Visita a Deportivo Norte

Lunes 9/2

Visita a Provincial

Martes 17/2

Local ante Lanús

Domingo 22/2

Visita ante Gimnasia (LP)

Martes 24/2

Visita ante Unión (MdP)

Miércoles 25/2

Visita ante Quilmes (MdP)

Lunes 2/3

Local ante Racing (A)

Miércoles 4/3

Local ante Rocamora

Domingo 8/3

Local ante La Unión

Miércoles 11/3

Visita ante Pico

Lunes 16/3

Local ante Viedma

Jueves 19/3

Local ante Central Entrerriano

Domingo 22/3

Local ante Centenario (VT)

Fechas

El salto inicial será el viernes 31 de octubre con dos partidos, ambos por la Conferencia Norte: Villa San Martín de Resistencia ante Independiente BBC de Santiago del Estero.

Y el otro juego será Huracán de Las Heras de Mendoza frente a Mendoza a Hindú Club de Córdoba.

La acción se desarrollará de manera ininterrumpida, con partidos todos los días, hasta el próximo 21 de diciembre.

El certamen retomará el 8 de enero de 2026 y la fase regular se espera que culmine el 27 de marzo.

Formato

La temporada 2025/26 de la segunda categoría profesional del básquetbol argentino se disputará un torneo único dividido en dos conferencias con formato todos contra todos con partidos de ida y vuelta dentro de cada conferencia.

Cada equipo disputará un total de 32 encuentros antes del comienzo de los playoffs. La fase regular culminará a finales de marzo 2026 para dar paso a los playoffs.

En esa instancia, los equipos ubicados de 1º al 4º puesto de cada conferencia accederán directamente a octavos de final y esperarán rival surgido de la Reclasificación del 5º al 12º lugar.

La serie de octavos de final se disputará dentro de cada conferencia, la novedad es que en cuartos de final, los mejores cuatro equipos de la Conferencia Norte y los cuatro mejores equipos de la Conferencia Sur se cruzarán entre sí. Las Finales definirán el ascendido a La Liga Nacional 2026/27.

Descenso

El torneo contempla dos descensos. Los mismos corresponderán a los equipos que finalicen en la última ubicación de sus respectivas conferencias (17mo. lugar) una vez concluida la fase regular. No habrá serie de playoffs por la permanencia.