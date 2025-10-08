Bahía Blanca | Miércoles, 08 de octubre

24.7°

Bahía Blanca | Miércoles, 08 de octubre

24.7°

Bahía Blanca | Miércoles, 08 de octubre

24.7°
La ciudad.

Cortes de calzada: continúan los trabajos de reencarpetado este jueves en la ciudad

El retén afectará a las línea 502 en su recorrido entre Villa Rosas y Villa Floresta.

Cortes de calzada en algunas arterias de Bahía Blanca tendrán lugar este jueves. Obedece a tareas de reencarpetado y tendrá una duración de 48 horas.

Las calles afectadas son Thompson, entre Undiano y 25 de Mayo; San Martín, entre Alsina y Las Heras y Berutti, entre Villarino y Undiano.

Por tal motivo, la línea 502 cumplirá el tramo comprendido entre Villa Rosas y Villa Floresta por Thompson, Ingeniero Luiggi, Brown y trayecto habitual.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
Fútbol.
Seguridad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE