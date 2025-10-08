Cortes de calzada: continúan los trabajos de reencarpetado este jueves en la ciudad
El retén afectará a las línea 502 en su recorrido entre Villa Rosas y Villa Floresta.
Cortes de calzada en algunas arterias de Bahía Blanca tendrán lugar este jueves. Obedece a tareas de reencarpetado y tendrá una duración de 48 horas.
Las calles afectadas son Thompson, entre Undiano y 25 de Mayo; San Martín, entre Alsina y Las Heras y Berutti, entre Villarino y Undiano.
Por tal motivo, la línea 502 cumplirá el tramo comprendido entre Villa Rosas y Villa Floresta por Thompson, Ingeniero Luiggi, Brown y trayecto habitual.