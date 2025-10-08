Bahía Blanca | Miércoles, 08 de octubre

26.3°

Bahía Blanca | Miércoles, 08 de octubre

26.3°

Bahía Blanca | Miércoles, 08 de octubre

26.3°
La ciudad.

El pronóstico: así estará el tiempo este jueves en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 9 de octubre en Bahía Blanca.

Emilia Maineri - La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 9 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 29 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será templado y ventoso, con ráfagas fuertes del sector noroeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo será cálido con viento en paulatina disminución desde el noroeste. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.

Hacia la noche, en tanto, el tiempo se presentará templado con nubosidad variable y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 18 grados.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE