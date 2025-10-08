Comenzó el 34° Encuentro Nacional de Artesanas y Artesanos de Bahía Blanca

Desde hoy, miércoles 8, y hasta el domingo 12, la plaza Rivadavia recibie como cada año, a más de 400 artesanas y artesanos de todo el país.

La plaza principal de nuestra ciudad volverá a llenarse de color, música y creatividad para celebrar el arte, la cultura y la memoria.

Además de una gran variedad de puestos con artesanías de todo tipo, durante todas las jornadas habrá artesanos trabajando en vivo, estatuas vivientes, espectáculos circenses y de danzas y DJs en vivo.

Además, entre el miércoles y el viernes un jurado recorrerá la feria para entregar reconocimientos según las siguientes categorías:

*Mejor presentación de puesto

*Mejor pieza encontrada en el paño

*Reconocimiento a la trayectoria artesanal (sugerida por la Comisión de Artesanos)

*Mención especial del jurado

Historia del Encuentro Nacional de Artesanas y Artesanos de Bahía Blanca

Nació en el año 1992 como un acto de resistencia y celebración, un lugar para reivindicar la cultura de los pueblos originarios y el valor de la artesanía como identidad cultural.

Gestionado por la Feria Municipal Artesanal, no es casual que se realice siempre en torno al 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, fecha para conmemorar y reflexionar sobre una sociedad más justa, democrática y respetuosa de los derechos humanos.

El Encuentro genera también un circuito de turismo local, zonal y regional, impulsando el consumo y la economía dentro de un marco de arte y cultura.