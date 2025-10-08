Detienen a un policía por supuesta protección narco y a otras 4 personas

El oficial de la Policía Bonaerense Nicolás Pinilla, de 34 años, quedó detenido bajo sospecha de formar parte o proteger la acción de personas vinculadas al negocio de la venta de drogas en nuestra ciudad.

Al arresto del uniformado se le sumaron las capturas de otras 4 personas, civiles, que por el momento no fueron identificadas.

Esta novedad es consecuencia de una serie de 7 allanamientos que realizó hoy la Prefectura Naval Argentina, por orden del Juzgado Federal N° 1, donde se venía investigando esta situación desde hacía tiempo.

Pinilla actualmente prestaba servicios en la comisaría Quinta del barrio Noroeste -uno de los lugares a los cuales acudió la Prefectura, para secuestrar dispositivos electrónicos del policía imputado-, aunque al momento del delito era parte del plantel de la seccional Tercera de Ingeniero White, según se informó.

Otro de los allanamientos tuvo lugar en Sargento Cabral y Guillermo Torres, de White, aunque no trascendió el detalle del resto de los domicilios.

La investigación, por infracción a la ley de drogas (23.737), está a cargo del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez.