Los gremios docentes convocaron a un paro nacional para el próximo martes: cuáles son los reclamos

Los gremios docentes anunciaron un paro nacional y movilización para el próximo martes durante 24 horas, por lo que una vez más se verá interrumpido el dictado de clases en la mayoría de las escuelas primarias y secundarias de Bahía Blanca y la región.

La medida de fuerza es impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y se debe a la falta de convocatoria del Gobierno a la paritaria nacional del sector.

“Frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo, CTERA reafirma su compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal”, indicaron desde el sindicato que conduce Sonia Alesso.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense confirmó su adhesión a la medida de fuerza, e incluso sus integrantes (AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba) ratificaron la decisión ante el “recorte salarial y el ajuste” del Gobierno.

Qué reclaman desde CTERA

El gremio docente reclama los siguientes puntos:

Una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

La convocatoria a la paritaria nacional docente.

La restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el pago de las sumas adeudadas.

El aumento del presupuesto educativo y fondos para infraestructura escolar.

Mejoras salariales y laborales para el sector.

Defensa de los derechos previsionales y de las jubilaciones docentes.

Desde CTERA también rechazaron el Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei, al que calificó como “un ataque directo a la educación pública”. El documento oficial incluye el fin de la obligación que tiene el Estado de invertir 6% del PBI en el sistema educativo.

El Presupuesto 2026 fija $4,8 billones en las partidas para las universidades nacionales. El artículo 30 de la propuesta oficial, el Ejecutivo busca derogar la obligación que tiene el Estado de invertir 6% del PBI en educación, que surge de la ley 26.206.

El año pasado, la hoja de estimación de ingresos y gastos suspendía esta norma de 2006 y que se cumplió solo por 12 meses. (TN)