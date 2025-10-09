Continúa el ciclo de encuentros dedicados a la literatura y la lectura

El viernes 10 de octubre a las 18, la Asociación Bahiense de Cultura Inglesa estará presente en la Feria Internacional del Libro de Bahía Blanca, en la Biblioteca Rivadavia, auspiciando la presentación de la Profesora Marina Kohon.

Durante el evento, Marina —poeta y traductora de poesía— leerá una selección de poemas de W. B. Yeats en inglés y castellano, y compartirá con el público el delicado arte de la traducción poética. No es necesario saber inglés para disfrutar de esta experiencia: el ritmo, la sonoridad, las pausas y la musicalidad de la poesía pueden apreciarse incluso sin comprender las palabras.

Marina es la autora de “La Ruta del Marfil” de la Editorial Alción, año 2012; de “Banshee” de la Editorial Hemisferio Derecho, año 2013; de “Un Jardín en Medio de la Nieve” de la Editorial Alción, año 2017; de “Shamrock: 15 poetas irlandeses”, de la Editorial Hudson, año 2021, y “Kim Addonizio: Antología Salvaje”, de la Editorial Todos los Mares, año 2022.

La participación en este evento no requiere inscripción previa, y es de acceso libre y gratuito.