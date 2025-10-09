Bahía Blanca | Jueves, 09 de octubre

Básquetbol.

Villa Mitre jugará el domingo ante Quilmes, en Mar del Plata

Los dos equipos se preparan de cara a la participación en la Liga Argentina.

Sebastián Ginóbili, DT de Villa Mitre. Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

Villa Mitre y Quilmes disputarán un partido preparatorio el próximo domingo, a las 19.30, en el Centenario Nuevo José Martínez, de Mar del Plata.

Será el debut para los entrenadores -y amigos- Javier Bianchelli, del local, y Sebastián Ginóbili, de Villa Mitre.

En la víspera, el tricolor de nuestra ciudad conoció el fixture, que marcó su debut para el domingo 9 de noviembre, recibiendo a Deportivo Norte de Armstrong y su segunda presentación también será en el José Martínez, el viernes 14 de ese mismo mes, frente a Pergamino Básquet.

El plantel bahiense cuenta con Franco Pennacchiotti, Fabián Sahdi, Federico Harina, Luciano Tambucci, Manuel Iglesias, Ignacio Alem, Emilio Giménez, Alejo Blanco, Nicolás Guerrero, Julián Lorca, Joaquín Jasen y Lucio Baeza.

Respecto de los quilmeños, sus jugadores son Juan Esteban De la Fuente,  Federico De Miguel, Joaquín Ríos, Santiago Ludueña, Matías Dominé y Pablo Alderete, entre los principales.

En tanto, podrían sumar al interno N’Tio Diarra, que viene de jugar en Flamengo de Brasil y están intentando solucionar un tema administrativo.

Fútbol.
Fútbol.
La ciudad.
El país.

