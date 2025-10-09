Panamericano U18: Argentina se mide ante Venezuela en el Parque de Mayo

El seleccionado argentino de sóftbol, con cinco bahienses en el plantel, vuelve a ver acción esta noche por el Panamericano U18 que se disputa en nuestra ciudad y otorga 4 plazas al Mundial.

El combinado nacional se medirá ante Venezuela, desde las 20, en la cancha principal del Parque de Mayo.

El ingreso al público, que viene acompañando de gran manera, será con entrada libre y gratuita.

El equipo albiceleste llega a este duelo tras el día de descanso y luego de tres victorias consecutivas.

Desde su debut el domingo, Argentina superó sucesivamente Perú (5 a 0), Canadá (11 a 4) y Guatemala (16 a 1).

Esos tres éxitos y los resultados de ayer, dejaron al elenco local clasificado a los cruces y, también, a la cita mundialista de República Checa en 2027.

Mientras que Venezuela acumula dos éxitos, ante Guatemala (8 a 1) y Perú (14 a 2), y una derrota frente a México (8 a 1).

*El resto

La actividad hoy tendrá otros dos partidos en el Parque:

14.00hs: México vs Perú

17.00hs: Guatemala vs Canadá

*Así está la tabla

-Argentina (3 triunfos - 0 derrotas)-México (2-1)-Canadá (2-1)-Venezuela (2-1)-Guatemala (0-3)-Perú (0-3)

*El plantel

El equipo argentino cuenta entre sus filas con cinco bahienses de los 16 jugadores elegidos.

Ellos son Pedro Martínez (jugador de Indios), Juan José Pérez (Liniers), Luciano Dowhun (Indios), Leonel Andrada (Liniers) y Jeremías Sáenz (surgido en Indios y actualmente en Oro Verde), quien se encuentra radicado en Paraná.

El resto de los integrantes: Cristian Orsi, Santino Schenone, Thiago Benítez, Aaron López, Dante Goitea, Joaquín Conosciuto, Lucas Gómez, Manuel Briguez, Matías Clara, Carlos Aguirre y Lautaro Ahumada.

En el cuerpo técnico, además, se encuentra el local Rafael Salguero (mánager) y Gustavo Guerrinieri (head coach), Cristian Montero (coach asistente), Joaquín Alegre (coach asistente) y Martín Scialacomo (jefe de equipo).

*El fixture

Jueves

14.00: México vs. Perú

17.00: Guatemala vs. Canadá

20.00: Venezuela vs. Argentina

Viernes

14.00: Perú vs. Guatemala

17.00: Venezuela vs. Canadá

20.00: México vs. Argentina

Sábado

10.30: partido por el quinto puesto

13.30: partido por la medalla de bronce

16.30: partido por la medalla de oro