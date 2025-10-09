Los docentes de Coronel Rosales salieron a la calle

En el marco de la Jornada Nacional de Lucha, el Centro de Educadores de Coronel Rosales realizó ayer un encuentro de afiliados para visibilizar la situación que se vive como consecuencia de las políticas de ajuste y desfinanciamiento llevadas a cabo por el gobierno nacional.

Por caso, se reclama por:

* Una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

* La convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente.

* La restitución del FONID y las sumas adeudadas.

* Defensa de los fondos nacionales para el IPS, la defensa del régimen provisional y del 82% móvil.

* Defensa de todas las partidas para Educación.

* Rechazo al Presupuesto 2026.

* Financiamiento de la Ley de Educación Técnica Profesional.

Por su parte, Suteba también salió a la calle. En esta oportunidad, llevó a cabo un encuentro en la Plaza Belgrano.