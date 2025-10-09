Bahía Blanca | Jueves, 09 de octubre

27.1°

Bahía Blanca | Jueves, 09 de octubre

27.1°

Bahía Blanca | Jueves, 09 de octubre

27.1°
Fútbol.

Lionel Messi despidió a Miguel Ángel Russo

El capitán de la Selección se pronunció desde Miami.

Con una historia en su cuenta de Instagram, Lionel Andrés Messi despidió a Miguel Ángel Russo, quien falleciera ayer a los 69 años de edad.

El capitan de la Selección le dedicó un breve mensaje al entrenador de Boca, quien hoy es velado en La Bombonera.

Noticias Relacionadas

"QEPD, Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana", puso el rosarino.

Ayer, además, el combinado nacional realizó un respetusoso minuto de silencio durante el entrenamiento y a minutos de conocerse la triste noticia.

 

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Deportes.
La ciudad.
La ciudad.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE