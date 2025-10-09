Lionel Messi despidió a Miguel Ángel Russo

Con una historia en su cuenta de Instagram, Lionel Andrés Messi despidió a Miguel Ángel Russo, quien falleciera ayer a los 69 años de edad.

El capitan de la Selección le dedicó un breve mensaje al entrenador de Boca, quien hoy es velado en La Bombonera.

"QEPD, Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana", puso el rosarino.

Ayer, además, el combinado nacional realizó un respetusoso minuto de silencio durante el entrenamiento y a minutos de conocerse la triste noticia.