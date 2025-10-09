Incendio y muertes: capturan a un familiar de las víctimas

Un hombre fue aprehendido en la tarde de hoy, en el marco de la investigación por los fallecimientos de Miriam Velázquez (52) y Mariana Bustos (25), que fueron encontradas muertas en una vivienda incendiada.

Se trata de Maximiliano Velázquez, primo de Miriam y tío de Mariana.

La captura se llevó a cabo en una vivienda en las afueras de Bahía Blanca, en la zona del paraje Calderón, durante un allanamiento por razones de necesidad y urgencia. Este tipo de operativos son decididos por la fiscalía a cargo de la investigación sin mediar una orden judicial.

Según indicaron fuentes del caso, la medida se habría tomado por temor a que el hombre pudiera escapar.

Además, se secuestró una moto roja, de similares características a la que vecinos de las mujeres vieron en la casa en cuestión, entre la tarde y la noche cuando se produjo el incendio y el hallazgo de los cadáveres.

Las mujeres fueron encontradas muertas en las primeras horas del miércoles, luego de un incendio que consumió parte de la casa que habitaban, en Santa Fe 2.338, en Bahía Blanca.

Hasta el momento, los investigadores habían determinado que la noche del martes, en la vivienda, se encontraba solo Miriam y que su hija Mariana había llegado más tarde, luego de encontrarse con una amiga y con intenciones de llevarse sus pertenencias para volver a convivir con su novio.

Supuestamente ella llegó en una moto que fue encontrada dentro de la vivienda, a un lado de unos sillones y sin la tapa del tanque de nafta colocada, que fue hallada sobre uno de los muebles.

De este último dato se desprende que el supuesto agresor podría haber utilizado el combustible de ese vehículo para provocar el incendio.

Tampoco pudo ser localizado, al menos por ahora, el teléfono celular de Miriam y en el lugar no hallaron vainas de proyectiles, aunque esta última información no es determinante para asegurar que no hayan existido disparos.

Las autopsias realizadas a los cuerpos arrojaron resultados inciertos, ya que se encontraban en muy mal estado debido a la acción del fuego.

Se espera que la semana próxima se agreguen estudios complementarios para determinar cómo fallecieron.