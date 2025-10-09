Mauro Brunelli: "Terminamos punteros la primera ronda, que era nuestro objetivo"
El DT de Huracán analizó el triunfo ante Liniers que lo volvió a poner arriba en la tabla del certamen Clausura.
Huracán de Ingeniero White se recuperó rápido del traspié ante Olimpo y venció a Liniers 2 a 0 para recuperar la cima del torneo Clausura de la Liga del Sur. Además, sumó puntos gordos para la tabla acumulada.
El DT Mauro Brunelli destacó la victoria de su elenco y el buen momento futbolístico de sus dirigidos.
"Terminamos punteros la primera ronda, que era nuestro objetivo. Además, sacamos una buena diferencia en las dos tablas", le dijo el entrenador a El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 14 a 15.
También se refirió al hecho de jugar en un buen piso como es la cancha de Sansinena y que ante Libertad (10ª fecha) volverán a jugar en el Bule.
Mirá la nota completa: