La Libertad Avanza apeló la decisión de Ramos Padilla y resuelve la Cámara electoral

Los apoderados de La Libertad Avanza apelaron hoy la decisión del juez federal con competencia electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, quien el miércoles rechazó que Diego Santilli ocupe el primer lugar en la lista de candidatos a diputados bonaerenses en reemplazo de José Luis Espert.

El magistrado concedió la apelación, por lo que el caso será revisado por la máxima autoridad electoral del país, informaron fuentes judiciales.

En la presentación, los apoderados calificaron el fallo de Ramos Padilla como "extremadamente arbitrario" y advirtieron que la resolución "genera un profundo daño al sistema electoral".

"El juez incurre en una flagrante violación de los derechos políticos y electorales de los ciudadanos", sostiene el escrito, en referencia a que, tras la renuncia de Espert —acorralado por denuncias sobre presuntos vínculos con un narcotraficante—, no se permitió que Santilli asumiera el primer lugar en la boleta de diputados para las elecciones del 26 de octubre.

Además, el texto cuestiona que Ramos Padilla "abandona el texto de la norma, que establece un mecanismo constitucional, claro y coherente para determinar los reemplazos de candidatos a diputados, para imponer una interpretación forzada y arbitraria". (NA)