Cositorto confirmó que realizó aportes a la campaña de Santilli en 2021 y de Milei en 2023

El fundador de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, condenado a 12 años de prisión por estafa, aseguró desde la cárcel que realizó aportes monetarios a la campaña del actual candidato a diputado nacional Diego Santilli en 2021 y de Javier Milei en 2023 y expresó: "Me molesta que ahora salen a negarme".

En referencia a la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado por La Libertad Avanza, Cositorto agregó: "Yo no soy Fred Machado, me molesta que me nieguen y quieran mancharme", dijo en referencia al hombre acusado de narcotráfico en Estados Unidos, vinculado al ahora excandidato libertario.

"No tengo ningún problema con Santilli, lo que me molesta es que ahora salen a negarme", cuestionó Cositorto, quien aseguró que aportó u$s32.500 a la campaña, en declaraciones a Radio Splendid desde la Unidad Penal Nº 6 de Goya, Corrientes.

A su vez, detalló que apoyó a Santilli, en 2021 candidato de Juntos por el Cambio, porque "quería un cambio para la Argentina". Además, contó que también aportó para la campaña de Javier Milei en 2023.

A pesar de las afirmaciones de Cositorto, el diputado fue consultado en 2022 por estos aportes y negó tener cualquier relación con el empresario. "No lo conozco, no tengo ningún vínculo. No sé quién es, nunca tuve relación en mi vida", había afirmado Santilli en esa oportunidad, cuando referentes libertarios hicieron una campaña en redes sociales para exponer su nexo con el fundador de Generación Zoe.

Luego de la baja de Espert, Santilli podría ser el primer candidato a diputado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la decisión aún está en manos de la Justicia electoral, que definirá entre él —favorito del oficialismo— y Karen Reihardt.

La condena contra Leonardo Cositorto por estafa

Cositorto fue condenado a 12 años de prisión por asociación ilícita y estafas reiteradas, ya que fue hallado culpable de ser la cabeza de un esquema piramidal que tenía ramificaciones en distintas provincias argentinas.

La condena fue confirmada en julio de este año, luego de que la Justicia lo declarara culpable de estafas reiteradas contra 118 personas. En un fallo de más de 500 páginas, el tribunal describió cómo los condenados organizaron una estafa piramidal que provocó un daño económico de $776.834.153.

La pesquisa comprobó que Generación Zoe se presentó como una firma dedicada al coaching y al liderazgo, aunque en realidad operó como un clásico esquema Ponzi. Solicitaban dinero a las víctimas con la promesa de invertirlo en distintos productos financieros, a cambio de firmar contratos o simples recibos, ofreciendo "ganancias extraordinarias". (Ámbito)