El país.

La Justicia allana la casa de José Luis Espert en la causa por presunto lavado de dinero

El diputado, que pidió licencia de la Cámara Baja, recibió la orden de allanamiento y a los oficiales que ingresaron a su domicilio.
 

Foto: Clarín

La Justicia allana este jueves la casa de José Luis Espert, en Beccar, en el marco de la investigación por los aportes de Federico "Fred" Machado, el empresario acusado de narcotráfico que la Corte Suprema dispuso su extradición.

Noticia en desarrollo

