Suspendieron a la consejera escolar denunciada por falso testimonio

Se desarrolló la sesión extraordinaria del Consejo Escolar para notificar de la suspensión de sus funciones a Fiorella Damiani ante la elevación a juicio por su causa de falso testimonio.

La consejera, que ingresó al cuerpo por La Libertad Avanza, notificó previamente a la secretaría del organismo que se ausentaría y que no apelaría a la misma. Ante esta situación, ahora, el cuerpo de consejeros tiene 5 días hábiles para notificar a Damiani de la suspensión.

La decisión se basa, entre otros, en el articulo 172 de la Ley Provincial de Educación 13.688. El mismo señala algunos de los motivos por los que un consejero escolar puede ser suspendido de sus funciones.

En ese sentido subraya que puede ser "una causa penal en la que exista requisitoria fiscal de elevación a juicio" por lo que en ese caso "la suspensión será obligatoria y durará hasta que se dicte sentencia firme".

Está acusada de falso testimonio agravado en el marco de una causa penal vinculada a una denuncia de abuso sexual. Se contempla una pena de prisión efectiva en caso de ser hallada culpable.

La consejera asumió su rol en el organismo escolar en diciembre de 2023 y tiene mandato hasta el mismo mes de 2027.