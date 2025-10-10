Jugadores bahienses y de la región se mostraron en Casa Pumas

Como parte de las actividades de reclutamiento de la UAR, cuatro jugadores de rugby nuestra ciudad y de la región realizaron esta semana entrenamientos en Casa Pumas, en Buenos Aires.

Se trata de Uriel Troncoso y Pedro Prozorovich, de Sociedad Sportiva, y de Gaspar Giretti y Benjamín Lang, de Santa Rosa RC.

También fue convocado nuevamente Luis Salgado, de Universitario, pero no pudo concurrir por encontrarse lesionado.

Los convocados asistieron lunes y martes último a entrenamientos y evaluaciones en el sitio de referencia del rugby argentino, donde se constata la evolución de los jugadores en los centros de desarrollo o academias de sus uniones de origen. En el caso de los cuatro citados de clubes de la URS, vienen trabajando en el centro de Alem y Florida de nuestra ciudad, bajo la supervisión del director Mariano Minnaard y colaboradores.

Para Prozorovich y para Giretti -categoría 2007- se trata de la primera convocatoria a Casa Pumas, mientras que Troncoso y Lang ya se mostraron en otra oportunidad.

Lang, Troncoso y Salgado son primeras líneas, puesto en el que UAR está poniendo mucho el foco para fomentar el recambio en puestos específicos en los próximos años.

En el caso de Prozorovich y Giretti, como fueron por primera vez, UAR enviará al centro de la URS las correspondientes mediciones y sugerencias para continuar con su desarrollo.