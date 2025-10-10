Jugadores bahienses y de la región se mostraron en Casa Pumas
Talentos de la Unión de Rugby del Sur bajo observación de la UAR.
Como parte de las actividades de reclutamiento de la UAR, cuatro jugadores de rugby nuestra ciudad y de la región realizaron esta semana entrenamientos en Casa Pumas, en Buenos Aires.
Se trata de Uriel Troncoso y Pedro Prozorovich, de Sociedad Sportiva, y de Gaspar Giretti y Benjamín Lang, de Santa Rosa RC.
También fue convocado nuevamente Luis Salgado, de Universitario, pero no pudo concurrir por encontrarse lesionado.
Los convocados asistieron lunes y martes último a entrenamientos y evaluaciones en el sitio de referencia del rugby argentino, donde se constata la evolución de los jugadores en los centros de desarrollo o academias de sus uniones de origen. En el caso de los cuatro citados de clubes de la URS, vienen trabajando en el centro de Alem y Florida de nuestra ciudad, bajo la supervisión del director Mariano Minnaard y colaboradores.
Para Prozorovich y para Giretti -categoría 2007- se trata de la primera convocatoria a Casa Pumas, mientras que Troncoso y Lang ya se mostraron en otra oportunidad.
Lang, Troncoso y Salgado son primeras líneas, puesto en el que UAR está poniendo mucho el foco para fomentar el recambio en puestos específicos en los próximos años.
En el caso de Prozorovich y Giretti, como fueron por primera vez, UAR enviará al centro de la URS las correspondientes mediciones y sugerencias para continuar con su desarrollo.