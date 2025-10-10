Hora, TV y formaciones: Argentina se mide ante Venezuela en un amistoso en Miami

La selección argentina se enfrentará esta noche con su par de Venezuela, en un amistoso que se llevará a cabo en la ciudad estadounidense de Miami.

El encuentro comenzará a las 21, se jugará en el Hard Rock Stadium, donde la “Albiceleste” le ganó la final de la Copa América 2024 a Colombia.

La transmisión estará a cargo de TyC Sports y Telefé. El árbitro designado fue el uruguayo Gustavo Tejera.

El combinado nacional arriba a este amistoso luego de unas muy buenas Eliminatorias Sudamericanas, donde dominó de punta a punta para terminar primero con 38 puntos, nueve más que su escolta, que fue Ecuador.

De cara a este amistoso, el director técnico Lionel Scaloni declaró en su llegada a Miami que “la idea es no arriesgar a ningún jugador” al ser consultado por Lionel Messi, quien viene de disputar varios partidos seguidos con el Inter Miami, por lo que el capitán podría ir al banco de suplentes.

Si bien no hay nada oficial, todo apunta a que Scaloni pondrá un 11 titular alternativo, con el objetivo de darle rodaje a varios jugadores que tienen pocos minutos con la Selección argentina. Esto podría ser clave de cara al armado de la lista para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, que comenzará en solo ocho meses.

No obstante, se presume que sería titular el bahiense Lautaro Martínez, haciendo dupla Julián Álvarez.

Venezuela, por su parte, viene de sufrir un golpe durísimo ya que tenía todo para clasificar al Repechaje del Mundial 2026, pero en la última fecha perdió 6-3 frente a Colombia y quedó sin chances de nada debido al histórico triunfo de Bolivia ante Brasil.

Tras la salida de Fernando Batista, la “Vinotinto” será dirigida por Oswaldo Vizcarrondo, exdefensor de Olimpo.

*Probables formaciones

-Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Gonzalez; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

-Venezuela: Rafael Romo; Alexander González, Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Yangel Herrera; Jefferson Savarino, Telasco Segovia, Darwin Machís; Salomón Rondón. DT: Oswaldo Vizcarrondo.

-Estadio: Hard Rock de Miami

-Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

-Hora: 21.

-TV: Telefe y TyC Sports