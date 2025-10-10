Quién es Tori Penso, la árbitra del amistoso de la selección Argentina ante Venezuela

La árbitra Tori Penso será la encargada de dirigir el partido amistoso entre Argentina y Venezuela en suelo estadounidense, en el marco del primer encuentro que disputará el equipo de Lionel Scaloni en esta fecha FIFA.

Con 38 años, la árbitra se consolidó como una de las figuras más destacadas del referato internacional. Su nombre empezó a sonar fuerte en 2020, cuando se convirtió en la primera mujer en 20 años en dirigir un partido de la MLS, la liga de fútbol masculino más importante de Estados Unidos. Desde entonces, su ascenso fue meteórico.

La historia de Tori Penso está llena de desafíos. Nacida en Florida, se formó en el arbitraje desde muy joven y fue abriéndose camino en un ambiente históricamente dominado por hombres. Su debut en la Major League Soccer marcó un antes y un después: no solo rompió una barrera de género, sino que también se ganó el respeto de jugadores, entrenadores y colegas.

En 2023, Penso fue seleccionada por la FIFA para dirigir partidos en la Copa Mundial Femenina de Australia y Nueva Zelanda, donde tuvo actuaciones destacadas. Su desempeño la llevó a ser elegida para la final del torneo, un reconocimiento reservado solo para las mejores del mundo.

Pero su proyección no se detuvo ahí. En junio pasado, Tori Penso fue la única mujer entre los 117 árbitros seleccionados para el Mundial de Clubes de la FIFA, que se disputó en Estados Unidos. Este dato no es menor: la presencia femenina en el arbitraje de torneos masculinos de elite sigue siendo una excepción, y Penso se convirtió en un símbolo de ese cambio.

Quienes la conocen destacan su personalidad firme, capacidad de diálogo y manejo de los partidos. Penso supo ganarse el respeto dentro de la cancha, incluso en contextos de alta presión. En entrevistas recientes, la árbitra remarcó la importancia de la preparación física y mental para estar a la altura de los desafíos internacionales.

Además, Tori Penso es una referente para las nuevas generaciones de árbitras. Suele participar en programas de formación y mentoría, alentando a más mujeres a sumarse al arbitraje profesional.

El partido amistoso entre Argentina y Venezuela representa un nuevo desafío en la carrera de Penso. No solo por el peso de los equipos en cancha, sino porque cada designación internacional refuerza su lugar como pionera en el fútbol mundial. (Fuente: TN).