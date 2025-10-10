Un hombre fue baleado en el pecho durante una pelea en el barrio Villa Nocito

Un hombre de 38 años recibió un disparo en el tórax durante una confrontación ocurrida alrededor de la medianoche de este viernes en el barrio Villa Nocito.

La víctima, identificada como Omar Carlos Francisco Macchi, fue trasladada a un hospital, donde permanece fuera de peligro, aunque se indicó que su cuadro podría complicarse por eventuales infecciones.

El incidente se originó tras una riña entre Víctor Emanuel Sanhueza (27) y Fernando Roberto Scheffer (31) en Santa Cruz e Inglaterra, quienes fueron aprehendidos por personal de la comisaría Quinta y la UTOI en la esquina de Cuba y Nicolás Levalle, del barrio Errique Julio.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron dos armas de fuego: una pistola calibre 22 marca Bersa, con seis cartuchos intactos, y un revólver calibre 32 marca Pucará, junto a dos proyectiles y un envoltorio con 1,4 gramos de cocaína.

Las UFIJ N° 5 y N° 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca intervienen en la causa, caratulada "Homicidio en grado de tentativa". Se ordenaron pericias balísticas y un dermotest para determinar quién efectuó los disparos.