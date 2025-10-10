Detuvieron a un automovilista por querer evadir un control policial

El FIAT Duna fue retenido por falta de documentación

En la noche del jueves el Comando de Patrullas detuvo a un hombre por querer evadir un control policial en la intersección de Thompson y EE.UU. Al no querer detenerse, los efectivos iniciaron la persecución del mismo y lo pudieron aprender en Balboa al 3739.

El detenido fue identificado como Fabián Leandro Quiroz de 39 años de edad, que iba manejando un FIAT Duna de forma temeraria. Este hizo caso omiso ante el pedido de detención de la Guardia Urbana y el personal policial que se encontraba en el lugar.

El vehículo fue retenido al carecer de documentación. Interviene UFIJ 15 Dra Lande.