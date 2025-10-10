TAEDA celebró dos décadas de trayectoria en La Rural y presentó un libro sobre Inteligencia Artificial

TAEDA festejó sus 20 años de actividad en La Rural, rodeada de figuras destacadas de la política, el mundo empresarial y la sociedad civil. Durante el evento se presentó el libro Inteligencia Artificial para el bien, desarrollado por el Laboratorio AI for Good de Microsoft.

La editorial, fundada por Mario Montoto en 2005, se dedica a la producción de contenidos gráficos, editoriales y audiovisuales que abordan temas como desarrollo regional, medio ambiente, energía, defensa, seguridad pública, ciencia y tecnología.

"Hace 20 años TADEA nació de un sueño, no fue un pasatiempo sino la convicción de que en la región hacía falta un espacio para debatir en profundidad temas que no encontraban un lugar propio en la agenda pública", afirmó Montoto, presidente y fundador, acompañado por Gustavo Gorriz, vicepresidente de la Fundación TAEDA y director de la editorial.

Mario Montoto, presidente y fundador de TAEDA

El evento contó con la presencia de figuras políticas como el ministro Mario Lugones, el secretario de Turismo Daniel Scioli, el candidato bonaerense Diego Santilli, el dirigente de La Cámpora Eduardo "Wado" de Pedro y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

Diego Santilli y Daniel Scioli

La jornada comenzó con la presentación del libro sobre inteligencia artificial, a cargo de Juan Lavista Ferres, Científico Jefe de Datos de Microsoft.

"La IA no solo puede cambiar el mundo sino hacerlo un lugar más justo y más humano", señaló Lavista, quien agregó que uno de los desafíos es que los organismos gubernamentales carecen del talento necesario para desarrollar inteligencia artificial en el ámbito estatal.

La publicación, que incluye un prólogo de Brad Smith, Vice Chair y presidente de Microsoft Corporation, busca ser una guía esencial para impulsar cambios sociales de alto impacto mediante la IA. Lavista explicó que su equipo de AI for Good se enfoca en ciencia de datos aplicada a problemas concretos, como crisis humanitarias y desastres naturales.

Juan Lavista Ferres, Científico Jefe de Datos de Microsoft

El especialista destacó algunas lecciones aprendidas sobre desarrollo tecnológico: "Mucho de lo que se habla y se teme es más ficción que ciencia", señaló, refiriéndose a que los algoritmos, incluso los más complejos, no piensan como los humanos. Además, advirtió sobre los sesgos en los datos que alimentan los sistemas de IA: "La IA es tan buena como los datos" y recomendó priorizar la inversión en datos de calidad. "Pero para algunos problemas la IA es la única herramienta que tenemos", reflexionó.

Lavista fue el primer homenajeado de la noche. Luego, se reconoció al Fray Jorge Bender, religioso de los Hermanos Franciscanos que reside en Mozambique, África. "Donde la migración antes era escape, ahora los jóvenes encuentran futuro", resumió Bender, explicando cómo la conectividad impulsada por TAEDA permitió fortalecer el desarrollo local y la educación de los jóvenes.

Fray Jorge Bender

El empresario Daniel Hadad, fundador de Infobae, recibió la tercera distinción. "TAEDA tiene muchos méritos y cuando hablo de méritos pienso en quienes allí trabajan y en quien la pensó, Mario Montoto, uno de los amigos que la vida te regala cuando uno ya es más grande y de quien todavía sigo aprendiendo", expresó Hadad.

"Yo fui testigo hace como 20 años cuando Mario comentó que iba a hacer una revista que se llamaba DEF y un empresario le dijo que iba a durar tres números. Fueron siempre adelantados en una temática para pocos", agregó.

Daniel Hadad en la celebración de los 20 años de TAEDA

El auditorio principal de La Rural también contó con la presencia del exembajador Diego Guelar, el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky, el embajador de Israel Eyal Sela, el fiscal federal Carlos Stornelli, el jefe del Estado Mayor Conjunto Xavier Isaac y el economista Martín Redrado, entre otros.

En su discurso final, Montoto anunció que TAEDA ya prepara la Conferencia de Seguridad Hemisférica 2026 y un seminario sobre la Antártida y el Atlántico Sur. "Hace 20 años éramos los únicos que abordaban estos temas", recordó.

Además, destacó la inauguración de la sede de la organización en Miami y un acuerdo marco con la OEA centrado en el combate al crimen organizado.

Mario Montoto y el fiscal Carlos Stornelli

También se refirió al conflicto en Medio Oriente: "No olvidamos que hace dos años el grupo terrorista Hamás desató una barbarie inenarrable que condujo a esta situación… Hoy rezamos para que nuestros hermanos puedan volver a sus hogares".

"Queremos seguir acompañando las discusiones realmente importantes con el mismo compromiso. Por eso los próximos 20 serán aún más apasionantes que los que dejamos atrás. Nunca debemos perder la capacidad de soñar. En eso los convoco a todos", concluyó el fundador de TAEDA. (Infobae)