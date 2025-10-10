Piden indagar a Aníbal Lotocki por la muerte de Silvina Luna

El fiscal Pablo Turano solicitó la indagatoria de Aníbal Lotocki por la muerte de Silvina Luna ocurrida el 31 de agosto de 2023 a causa de la aparición de granulomas que le generaron una hipercalcemia y, posteriormente, complicaciones renales.

El representante del Ministerio Público Fiscal detalló que el imputado "incurrió en la omisión de actuar que derivara en la muerte" de la víctima, lo que constituye un hecho posterior a aquellas lesiones graves por las que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°28 lo condenó el 16 de febrero de 2022.

"La actuación dolosa previa de Lotocki como profesional de la salud tuvo como resultado ciertas lesiones que presentó Luna —granulomas— que no sólo generaron aquella responsabilidad penal por la que fuera condenado, sino también generó un deber de salvamento para con ella, el deber de tomar acciones positivas tendientes a neutralizar o al menos morigerar los daños previos producidos por su actuar", señaló Turano y agregó que "fue la omisión de cumplimiento de ese deber lo que derivó en la muerte de Luna, tal cual se concluye de la lectura de la pericia médica producida en autos".

En el escrito de solicitud el fiscal subrayó que "el imputado tomó conocimiento de los padecimientos que Luna estaba sufriendo por las cirugías que él le practicó, a partir de la comunicación mantenida con el médico de cabecera de la víctima" y "se desentendió de la situación a pesar de conocer las consecuencias que había tenido Luna", ya que sólo derivó a su médico "a un link en donde se detallarían las propiedades y particularidades del producto que inyectó en el cuerpo de la víctima; pero sin efectuar acción alguna tendiente a revertir el daño causado, acción a la que estaba obligado producto de su actuar previo".

"El actuar disvalioso previo de Lotocki generó un riesgo que, como su generador, estaba obligado a neutralizar", concluyó Turano y agregó que "lo que aquí se le imputa es la omisión de neutralizar ese riesgo previamente generado, omisión que tuvo como resultado la concreción de aquel riesgo a través de la muerte de Luna".

Frente a este escenario, Turano pidió que se le reciba declaración indagatoria a Lotocki como "autor penalmente responsable de la muerte de Silvina Noelia Luna", en los términos del artículo 79 del Código Penal, es decir, por homicidio simple, que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión.

En octubre y noviembre de 2011 Luna se sometió a dos intervenciones médicas en la clínica Full Esthetic, donde el imputado le colocó un producto de relleno que contenía microesferas de polimetil metacrilato (PMMA) en lugares del cuerpo en que está prohibido su uso y en cantidades superiores a las sugeridas.

Los profesionales aseguraron que eso le provocó alteraciones anatómicas en sus glúteos y muslos, con endurecimiento de la textura muscular. Además, con el paso de los años le empezaron a aparecer granulomas que le generaron una hipercalcemia y, luego, complicaciones renales, que llevaron a que esté internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires, hasta su fallecimiento, por una falla multiorgánica.

Condena

En febrero de 2022, el juez Carlos Rengel Mirat condenó a Lotocki a cuatro años de prisión e inhabilitación para ejercer la medicina por cinco años, tras encontrarlo responsable de las lesiones graves reiteradas que sufrieron Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Luna.

En noviembre de 2023, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal amplió la condena a 8 años porque consideró que también había cometido el delito de estafa, y aumentó a 10 años el tiempo de inhabilitación para ejercer su profesión.

A la espera de un nuevo juicio

Ahora, el médico, que está preso en el penal de Ezeiza, espera a ser juzgado nuevamente el próximo año acusado de ser presunto autor del homicidio simple con dolo eventual del paciente Rodolfo Christian Zárate, quien falleció tras una operación estética el 16 de abril de 2021 en la clínica Cemeco, del barrio porteño de Caballito. (NA)