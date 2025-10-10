Olimpo metió un triunfazo ante Bella Vista, Tiro venció a Dublin y empataron La Armonía-Sansinena

Con tres partidos se puso en marcha esta tarde la octava fecha del torneo Clausura de la Liga del Sur, con actividad en ambas categorías.

En la división superior, Olimpo metió un triunfazo ante Bella Vista, venciéndolo por 3 a 1 luego de estar en desventaja hasta los 78 minutos.

El Gallego abrió el marcador a los 34 minutos, con gol de Agustín Reule de penal.

Mientras que el aurinegro lo dio vuelta con tantos de Nahuel Colmenares (también desde la pena máxima, a los 78 minutos), Franco Di Nasso (82m.) y Franco Torre (89m.).

En Olimpo fue titular Brian Guille, quien regresó en los últimos días desde Deportivo Riestra.

El atacante compartió dupla ofensiva con Colmenares y salió reemplazado por Pedro Sgattoni, a los 21 minutos del complemento.

El partido se jugó en el Roberto Carminatti y fue dirigido por Javier Tamaro.

Facundo Tello estuvo en el Carminatti viendo el partido. Su hermano Juan es asistente de Gastón Sancho en Olimpo.

En el Promocional, en tanto, Tiro Federal fue el ganador de la tarde al superar como local Dublin.

El aurivioleta se impuso por 2 a 0, con un doblete de Franco Freyyse, a los 32 y 59 minutos.

En la visita fue expulsado Cristian Blanco, a los 63.

El juez en el Onofre Pirrone fue Brian Romero.

Mientras que en el Hermanos Francani, La Armonía y Sansinena igualaron 0 a 0.

El árbitro fue Lucas González.

*Las tablas

*Clausura en la "A"

-Posiciones: 1) Huracán, 13 puntos; 2) Villa Mitre, San Francisco y Olimpo, 11; 5) Libertad, 9; 6) Bella Vista, 8; y 8) Liniers, 6.

*La acumulada

-Posiciones: 1) Bella Vista, 35; 2) Libertad, 32; 3) Huracán, 31; 4) Liniers, 28; 5) Villa Mitre, 27; 6) Sporting, San Francisco y Olimpo, 25.

La tabla en la "B"

-Posiciones: 1) Comercial, 18 puntos; 2) La Armonía, 15; 3) Tiro Federal, 13; 4) Rosario, y Pacífico C, 10; 6) Sansinena, 9; 7) Dublin, 5; 8) Pacífico BB, 2.

La acumulada

En caso de que Comercial gane el Clausura, el mejor la de tabla general jugará la Promoción.

Así marchan: 1) La Armonía, 46 puntos; 2) Comercial y Rosario, 40; 4) Pacífico de Cabildo, 38; 5) Tiro, 29; 6) Sansinena, 24; 7) Dublin, 14 y 8) Pacífico BB, 7.

*Sigue mañana, ¿sigue mañana?

A la espera de lo sucederá con el clima, ya que para mañana rige un alerta meteorológica para nuestra ciudad, la octava fecha continuará mañana sábado.

La actividad de mañana se concentrará en el ascenso, con dos partidos que completarán la octava fecha: Rosario-Pacífico de Cabildo (dirige Julián Horticolou) y Comercial-Pacífico BB (Pablo Zaragoza).

Mientras que en la división superior, habrá tres partidos el domingo: Villa Mitre-Libertad (contralor de Leopoldo Gorosito), Huracán-San Francisco (en cancha de Sansinena, pitará Juan Vega) y Liniers-Sporting (Mariano Perretti).